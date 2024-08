BVB, News und Gerüchte: Ansage von Nico Schlotterbeck - langjähriger Profi von Borussia Dortmund vor Wechsel innerhalb der Bundesliga

© imago images

Borussia Dortmund, News: Schlotterbeck visiert mit dem BVB Titel an - und eine Führungsrolle

Im Trainingslager des BVB sprach Nico Schlotterbeck mit den Medien und gab dabei einige Ziele für sich und für das Team aus. Nach dem Abgang von zwei Leadern wie Mats Hummels und Marco Reus gibt es ein Machtvakuum - unter anderen vom Innenverteidiger wird erwartet, das aufzufüllen. Diesem Anspruch will Schlotterbeck gerecht werden: "Ich glaube, dass sich das durch viel Spielzeit entwickelt. Das müssen wir kompensieren, auf und neben dem Platz. Ich glaube aber, das bekommen wir hin und dazu zähle nicht nur ich, sondern auch andere Spieler. Das wird sich über die Zeit entwickeln, irgendwie werde ich da auch schon ein Führungsspieler sein", zitiert der kicker den 24-Jährigen.

Doch neben der neuen Führungsrolle soll es in der neuen Saison auch etwas zu feiern geben. "Ich habe richtig Bock auf die Saison", verrät Schlotterbeck. "Ich hoffe, dass wir dieses Jahr dann mal was gewinnen!", lautet die Kampfansage an FC Bayern, Bayer Leverkusen und Co. "Ich glaube, es wird ein bisschen anders mit einem neuen Trainer, darauf muss ich mich dann auch einstellen. Wir haben tolle Neuzugänge und für Borussia Dortmund zu spielen, ist immer eine Ehre", begründet er den Dortmunder Titel-Anspruch.

Dass der BVB das Champions-League-Finale gegen Real Madrid verloren hatte, sei für den jungen Leader "schwer zu verarbeiten" gewesen, auch weil er direkt im Anschluss zur Nationalmannschaft musste. "Da habe ich dann auch noch die zwei Jungs gesehen, die uns geschlagen haben." Doch vor allem bleibe bei Schlotterbeck die starke Saison in der Königsklasse im Kopf - es sei eine Ehre gewesen, "überhaupt in London auf dem Feld stehen" zu dürfen. Die Blickrichtung soll jedoch eine andere sein: "Ich habe im Fußball gelernt, schnell nach vorne zu schauen. Er ist so schnelllebig, dieses Jahr haben wir wieder die Chance und darauf arbeite ich hin!"