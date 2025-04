Der Wechsel von Paris Brunner zur AS Monaco befindet sich in den finalen Zügen. Am Donnerstag soll der Offensivspieler den Medizincheck absolvieren. Außerdem: Borussia Dortmund jagt ein kroatisches Sturmtalent. Die News und Gerüchte zum BVB.

