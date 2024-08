BVB, News und Gerüchte: Witz-Angebot! Warum der Transfer von Youssoufa Moukoko scheiterte - Dortmunder Bosse-Showdown im Herbst?

© getty

Borussia Dortmund, Gerücht: Sebastian Kehl oder Sven Mislintat - geht einer der beiden BVB-Bosse im Herbst?

Entweder Sportdirektor Sebastian Kehl oder Kaderplaner Sven Mislintat könnte Borussia Dortmund offenbar schon im Herbst verlassen. Das geht aus einem Bericht der Bild hervor.

Grund dafür soll das angespannte Verhältnis zwischen Kehl und Mislintat sein, das wohl in dem einen oder anderen Transferalleingang Mislintats begründet liegt. Laut Bild wollte jener die Verpflichtungen von Yankuba Minteh und Rayan Cherki an Kehl vorbei forcieren. Bei Minteh, mittlerweile von Newcastle zu Brighton gewechselt, verhandelte er angeblich mit der Spielerseite und sprach mit ihr auch über Ablösemodalitäten - ohne, dass Kehl davon wusste. Bei Cherki (Olympique Lyon) soll Mislintat indes trotz Zweifeln von Trainer Nuri Sahin an dessen Charakter und Veto von Kehl sowie Geschäftsführer Sport Lars Ricken weiter an einem möglichen Transfer gearbeitet haben.

Mislintat fällt laut Bild indes BVB-intern auch damit negativ auf, dass er kaum selbst Spiele besucht und Spieler scoutet. Positiv sei hingegen, dass Mislintat dank seines Netzwerks entscheidenden Anteil an den Verpflichtungen von Serhou Guirassy, Waldemar Anton und Pascal Groß hatte. Und: Beim BVB sehen immer mehr Verantwortliche die Meinungsverschiedenheiten mit Mislintat als Antrieb für Kehl, der dadurch - Yan Couto wird hier als Beispiel genannt - noch intensiver an der Umsetzung von Neuverpflichtungen arbeite.

Dennoch: Sollten sich Mislintat und Kehl nicht zusammenraufen, so die Bild weiter, müsse Ricken sich wahrscheinlich im Herbst entscheiden, welcher der Beiden weiterhin für die Borussia arbeiten soll.