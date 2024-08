BVB, News und Gerüchte: Erster Interessent steigt aus Poker um Youssoufa Moukoko aus

© getty

Borussia Dortmund, News: Tom Rothe äußert sich zur Rückkaufoption des BVB

Tom Rothe hat sich zur Rückkaufoption geäußert, die Borussia Dortmund beim Transfer des jungen Linksverteidigers zu Union Berlin ausgehandelt hat.

"Ich versuche, hier Gas zu geben und mich durchzusetzen. Wenn es so gut ist, dass Dortmund versucht, die Option zu ziehen, hätte ich grundsätzlich nichts dagegen", sagte Rothe in einer Medienrunde. Für den Fall, "dass Dortmund die Option zieht, gäbe es wenig schönere Vereine mit besseren Fans als Dortmund. Das ist keine falsche Adresse", so der 19-Jährige weiter.

Rothe war vergangene Saison vom BVB an Holstein Kiel verliehen worden, hatte bei den Norddeutschen in der 2. Bundesliga überzeugt. Statt nun beim BVB den Durchbruch anzupeilen, will er sich lieber bei Union, das fünf Millionen Euro für den deutschen Junioren-Nationalspieler zahlte, in der Bundesliga etablieren. "Union ist einfach ein geiler Klub mit Tradition, bei dem man Bock hat, zu spielen. Es waren gute Gespräche mit dem Trainer. Ich hatte von Anfang an das Gefühl, dass das passen könnte", erklärte Rothe.