BVB, News und Gerüchte: Klub verbessert wohl Angebot für Youssoufa Moukoko - Edin Terzic überraschte Marcel Sabitzer mit Rücktritt

© getty

BVB, Gerücht: Angebot für Youssoufa Moukoko verbessert?

Der Umbau im Sturm von Borussia Dortmund ist längst noch nicht beendet. Youssoufa Moukoko soll und will den Verein unbedingt noch im Sommer verlassen. Laut der Bild-Zeitung gibt es dahingehend nun Bewegung.

Denn der französische Klub Olympique Marseille soll sein "Witz-Angebot" für Moukoko, wie das Boulevardblatt jenes zunächst genannt hatte, verbessert haben. Auf Zahlen wird in dem Bericht nicht eingegangen.

Die Forderung des BVB ist jedoch mehr oder weniger klar. Die gewünschte Ablösesumme soll zwischen 15 und 20 Millionen Euro betragen. Andernfalls sei auch eine Leihe denkbar, um Einsparungen bei Moukokos Gehalt zu machen. Der 19-jährige Stürmer soll jährlich 8,5 Millionen Euro verdienen.

Bleibt Moukoko am Ende doch in Dortmund, droht ihm die Rolle des Bankwärmers - voraussichtlich noch häufiger als in der Vorsaison.