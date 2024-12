BVB, News und Gerüchte: Neuer Vertrag für Sebastian Kehl? Entscheidung bei Borussia Dortmund soll gefallen sein

Emre Can bekräftigt, dass er sich oft ungerecht behandelt fühlt. Nuri Sahin erklärt die Personalsituation vor dem Spiel von Borussia Dortmund gegen den FC Brügge in der Champions League. Lars Ricken erwartet vom BVB ein erstes Ausrufezeichen in der Königsklasse und es gibt Neues zur Zukunft von Sebastian Kehl. News und Gerüchte zu den Schwarzgelben gibt es hier.

