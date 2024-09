BVB, News und Gerüchte - "Nimmt jeder Klub in Europa mit Kusshand": Sebastian Kehl singt Loblied auf zwei umstrittene Dortmund-Stars

© getty

BVB, News: Sportdirektor Sebastian Kehl glaubt an Niklas Süles Rückkehr zu alter Klasse

Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl hält eine Rückkehr von Niklas Süle in die deutsche Nationalmannschaft für möglich, nachdem der Abwehrspieler die Fitnessdefizite, die ihn in der vergangenen Saison hemmten, abstellen konnte und auf dem Weg zu alter Stärke scheint.

Süle sei ein "Innenverteidiger, den jeder Klub in Europa mit Kusshand nimmt", sagte Kehl bei Sky90. Er habe überragende Fähigkeiten technischer Art und in puncto Schnelligkeit, führte der 44-jährige frühere BVB-Kapitän aus. Man habe "am Ende der Saison und nach Saisonende ein paar klärende Gespräche geführt", erläuterte Kehl den "Prozess". Der BVB habe gegenüber Süle "ein paar Dinge klar benannt und Erwartungen formuliert".

Süle habe "an dem Punkt selber verstanden", so Kehl. "'Was macht das jetzt mit mir? Was hat das für einen Einfluss auf meine Karriere? Welche Verantwortung trage ich hier im Klub? Was hat der Klub getan, um mich hierher zu holen?' Und ich finde die Reaktion, die er dann gezeigt hat, war großartig." Süle sei am ersten Tag der Vorbereitung in Topform erschienen, sagte Kehl.

Nun habe Dortmund mit Neuzugang Waldemar Anton, Nico Schlotterbeck und Süle drei herausragende Innenverteidiger, sagte Kehl, und er sei "heilfroh, dass wir die Qual der Wahl haben".