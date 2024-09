BVB, News und Gerüchte: "Er kam ins Denken!" Sebastian Kehl erklärt Transfer - Neuausrichtung der U23 von Borussia Dortmund?

Sebstian Kehl deutet an, dass Niclas Füllkrug den Konkurrenzkampf gescheut hat. Lothar Matthäus schwärmt vom neuen Trainer Nuri Sahin. Außerdem: Borussia Dortmund will die U23 neu ausrichten und ist offenbar am englischen Talent Chris Rigg interessiert. Die News und Gerüchte zum BVB am Dienstag.