Emre Can, Julian Ryerson und Julian Brandt sollen beim Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt in der Bundesliga wohl zur Verfügung stehen. Roman Wei...

Emre Can, Julian Ryerson und Julian Brandt sollen beim Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt in der Bundesliga wohl zur Verfügung stehen. Roman Weidenfeller hat sich zu seinem Ende seiner Zeit als Stammtorhüter von Borussia Dortmund geäußert. Der Mannschaftsbus hat in England einen Strafzettel eingesammelt. News und Gerüchte zum BVB gibt es hier.