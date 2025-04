BVB, Noten und Einzelkritiken in der Bundesliga gegen Bayer Leverkusen: Nächste Top-Leistung von Mats Hummels - Emre Can erinnert an seine schwachen Tage

Borussia Dortmund muss im Kampf um Champions-League-Platz vier gegenüber RB Leipzig abreißen lassen. Der BVB kam am 30. Spieltag der Bundesliga nicht über ein 1:1 (0:0) gegen Meister Bayer Leverkusen hinaus und hat nun zwei Punkte Rückstand auf die Sachsen. Die nun seit 45 Pflichtspielen unbesiegte Werkself glich einmal mehr in dieser Saison erst in der Nachspielzeit aus. Die Noten und Einzelkritiken der Schwarz-Gelben.

Hier geht es zum Spielbericht.