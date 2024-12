Buhrufe gegen Israel verurteilt: Italienischer Kommentator bei Social Media unter Beschuss

Italienische Fans echauffieren sich im Netz darüber, dass ein Kommentator die Buhrufe gegen Israel verurteilt hat.

Das Länderspiel zwischen Italien und Israel in der Nations League in Udine wurde von Buhrufen der heimischen Fans gegen die Nationalmannschaft aus dem Nahen Osten überschattet. Weil RAI-Kommentator Alberto Rimedio die Pfiffe verurteilte, wurde er auf seinen sozialen Social-Media-Kanälen angefeindet.

Schon vor dem Spiel hatte es tausende Stimmen gegeben, die einen Boykott Italiens gegen Israel forderten. Im Stadion selbst waren letztlich nur rund die Hälfte der Plätze gefüllt, dennoch wurde das Geschehen auf dem Platz von lautstarken Pfiffen begleitet.

Schon bei der Umarmung zwischen den beiden Trainern setzten die Buhrufe ein, die Nationalhymne Israels war letztlich kaum zu hören. Und auch bei Ballbesitz für die Gäste gab es Pfiffe.

Rimedio schaltete sich deshalb nach der israelischen Hymne ein und richtete ein paar Worte an die Zuschauer vor den Bildschirmen. "Leider müssen wir, wie schon am vergangenen Donnerstag in Rom gegen Belgien, einige Pfiffe gegen die israelische Hymne vermerken, die sofort vom Applaus des restlichen Stadions überdeckt wurden", erklärte er.