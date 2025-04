Bayer Leverkusen, Inter Mailand und wer noch? Das sind die Meister in Europas Top Ligen

Die Saison 2023/24 neigt sich dem Ende entgegen. In Europas Ligen stehen kurz vor Saisonende die Meister bereits fest. Darunter auch Bayer Leverkusen und Inter Mailand. Hier erfahrt Ihr, welche Mannschaften in den europäischen Top-Ligen die Meisterschaft gewonnen haben.

Bayer Leverkusen hat sich vor mehreren Wochen den ersten Meistertitel in Vereinsgeschichte gekrallt und Bayern Münchens jahrzehntelange Dominanz gebrochen. Zusätzlich hat die Werkself den DFB-Pokal gewonnen.

Doch Bayer Leverkusen ist nicht der einzige europäische Klub, der sich in der laufenden Spielzeit vorzeitig zum Meister küren konnte. In der italienischen Serie A ist Inter Mailand wieder auf dem Thron und damit in der nächsten Saison der Gejagte. Vor dem letzten Spieltag haben die Mailänder einen komfortablen Vorsprung auf den Rivalen AC Milan.