Die Entscheidung über die Zukunft von Trainer Niko Kovac beim BVB ist offenbar gefallen.

Borussia Dortmund will mit Niko Kovac in die neue Saison gehen. Laut der Bild seien die Verantwortlichen so zufrieden mit der sportlichen Entwicklung unter dem Kroaten, dass er auf jeden Fall über den Sommer hinaus bleiben soll.