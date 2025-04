Atmosphärische Störungen beim BVB wegen Sven Mislintat? Jetzt spricht Lars Ricken

Bundesligist Borussia Dortmund hat die angeblichen Unstimmigkeiten in der Zusammenarbeit mit dem Technischen Direktor Sven Mislintat sowie Streit zwischen diesem und dem neuen Cheftrainer Nuri Sahin dementiert.

"Das, was ich am Sonntag lesen musste, entspricht nicht der tatsächlichen Situation. Es hat auch keinen Streit zwischen Nuri Sahin und Sven Mislintat gegeben. Und es gab keinen Verweis von Sven Mislintat", sagte Lars Ricken, Geschäftsführer Sport, gegenüber der Deutschen Presse-Agentur.

Zudem sei mit dem Verein abgesprochen gewesen, dass Mislintat Interviews führt. Zweimal war er beim Pay-TV-Sender Sky zu sehen und äußerte sich dort über mögliche Transfers der Westfalen.

Ricken gab an, dass die internen Aufgaben klar verteilt seien. "Auch Edin Terzic hatte in seiner Zeit als Technischer Direktor beim BVB keine operative Nähe, weil seine Aufgaben einfach andere waren", sagte Ricken zur Tatsache, dass Mislintat anders als er selbst oder Sportdirektor Sebastian Kehl nicht mit in die Mannschaftskabine darf.