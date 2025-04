1. FC Heidenheim vs. BK Häcken heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Conference League Qualifikation im TV und Livestream?

Der 1. FC Heidenheim empfängt den BK Häcken heute zum Rückspiel in den Playoffs der Conference League. Ihr wollt wissen, wie Ihr beim Spiel live im TV und Livestream mit dabei sein könnt? SPOX hat die Antwort.

Am heutigen Donnerstag geht es nicht nur in der Europa-League-, sondern auch in der Conference-League-Qualifikation so richtig zur Sache. Denn im Rahmen der Conference-League-Playoffs bestreitet der 1. FC Heidenheim heute sein Rückspiel gegen den BK Häcken. Die Partie in der Heidenheimer Voith-Arena geht um 20.30 Uhr los. Das Hinspiel gewann Heidenheim auswärts mit 2:1.