Formel 1 heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das F1 Qualifying beim GP der USA im TV und Livestream?

Beim GP der USA steigt heute das Qualifying. Wir verraten, wo die Formel 1 im TV und Livestream läuft.

Nachdem der GP der USA gestern eröffnet wurde, geht es heute mit zwei weiteren Sessions weiter. Um 20 Uhr steigt am heutigen Samstag (19. Oktober) der Sprint, im Anschluss dürfen wir uns in der Nacht auf Sonntag um 0 Uhr noch auf das Qualifying freuen. Gefahren wird auf dem Circuit of The Americas in Austin, Texas.

Formel 1, GP der USA 2024: Zeitplan

Session Datum Uhrzeit 1. Freies Training Fr., 18.10.2024 19.30 Uhr Sprint Qualifying Fr., 18.10.2024 23.30 Uhr Sprint Sa., 19.10.2024 20.00 Uhr Qualifying So., 19.10.2024 00.00 Uhr Rennen So., 20.10.2024 21.00 Uhr

Das zu den groben Rahmenbedingungen, aber wer ist im TV und Livestream zuständig? SPOX hat die Antwort.