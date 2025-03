Formel 1, Australien-GP: Lando Norris triumphiert im Regenchaos von Melbourne - Ferrari erleidet Debakel

Chaos zum Saisonstart - und erstmals nach 1029 Tagen ein neuer WM-Spitzenreiter.

Lando Norris hat das turbulente Auftaktrennen der Formel 1 in Australien gewonnen und in einem echten Krimi auch Max Verstappen in Schach gehalten. Der britische McLaren-Pilot setzte sich im Regen von Melbourne vor dem Weltmeister im Red Bull durch - zum ersten Mal seit Mai 2022 führt damit jemand anderes als der Niederländer das WM-Klassement an. Rang drei ging an George Russell im Mercedes.