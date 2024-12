Formel 1 in Baku, Übertragung heute live: Freie Trainings beim GP von Aserbaidschan im Free-TV und Livestream

Der Grand Prix von Aserbaidschan beginnt heute mit den ersten beiden Freien Trainings. Ihr wollt wissen, wie Ihr die Sessions live im TV und Livestream verfolgen könnt? Hier erfahrt Ihr es.

Das Rennwochenende in Aserbaidschan fängt am heutigen Freitag, den 13. September, an, wenn auf dem Baku City Circuit zwei Freie Trainings absolviert werden. Der F1-Tag beginnt mit um 11.30 Uhr mit Training Nummer eins, danach geht es um 15 Uhr weiter mit dem zweiten Training.

Formel 1 2024, GP von Aserbaidschan (Baku): Der Zeitplan