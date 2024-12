Formel 1 heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt den F1 Sprint beim GP der USA im TV und Livestream?

Am F1-Wochenende dürfen wir uns auf einen Sprint freuen! Wer den Kampf um WM-Punkte beim GP der USA im TV und Livestream zeigt, verrät SPOX.

Am heutigen Samstag (19. Oktober) findet in der Formel 1 auf dem Circuit of Americas in Austin der Sprint beim Großen Preis der USA statt. Ab 20 Uhr geht es dort zur Sache.

Formel 1, GP der USA 2024: Zeitplan

Session Datum Uhrzeit 1. Freies Training Fr., 18.10.2024 19.30 Uhr Sprint Qualifying Fr., 18.10.2024 23.30 Uhr Sprint Sa., 19.10.2024 20.00 Uhr Qualifying So., 19.10.2024 00.00 Uhr Rennen So., 20.10.2024 21.00 Uhr

SPOX liefert in diesem Artikel die wichtigsten Informationen zum Sprintrennen und seiner Übertragung im TV und Livestream.