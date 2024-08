WWE Bash in Berlin 2024: Termin, Datum, Ort, Uhrzeit, Match Card, Übertragung im Free-TV und Livestream

© getty

WWE Bash in Berlin 2024: Termin, Datum, Ort, Uhrzeit,

Bash in Berlin steigt am Samstag, den 31. August, und wird in der Uber Arena in Berlin, wo mehr als 15.000 Fans erwartet werden, ausgetragen. Um 18.30 Uhr geht das Wrestling-Spektakel los.

Doch Bash in Berlin ist nicht das einzige Event, das an diesem Wochenende in Deutschland vonstatten geht. Von Dienstag (27. August) bis Donnerstag (29. August) sind in Oberhausen, Stuttgart und Frankfurt weitere kleine Shows geplant. Am Freitag, den 30. August, steigt noch einmal eine SmackDown-Show in Berlin.