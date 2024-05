"Das Letzte, was ich darstelle, ist ein politisches Statement": WWE-Superstar Gunther packt über seine Rolle als "Ringgeneral" aus

© imago images

WWE: Wrestling für Gunther "mit allen anderen Sportarten unvergleichbar"

Wrestling wird weiterhin ein bisschen belächelt. Haben die Leute falsche Vorstellungen?

Gunther: Es ist schon so, dass in Deutschland oder Österreich immer wieder zu hören ist, dass es kein echter Sport ist und blablabla. Aber das interessiert eigentlich keinen unserer Fans. Die Anforderungen, ein guter Wrestler zu sein, sind breit gefächert. Wir haben Athleten jeglicher Couleur, von Quereinsteigern bis hin zu Leuten, die es schon ewig machen. Aber selbst Olympischen Ringern oder College-Athleten mit optimalen Voraussetzungen fehlt am Ende eine Kleinigkeit. Die größte Herausforderung im Wrestling ist die Balance, um erfolgreich zu sein. Das aktive Leben als Wrestler ist eine Prüfung, weil wir das ganze Jahr am Start sind. Bei uns wird es nie weniger, wir müssen einen gewissen Standard an körperlicher Fitness an den Tag legen.

Zum Abschluss noch eine kleine Ansprache von Ihnen: Warum sollte Wrestling noch mehr Anklang im deutschsprachigen Raum finden?

Gunther: Wrestling hat eine riesengroße Geschichte, gerade im deutschsprachigen Raum! Meine Wenigkeit, und unter anderem auch Ludwig Kaiser, haben uns jahrelang den Allerwertesten aufgerissen. Es war unser Ziel, etwas in Deutschland zu bewegen und wieder vor die Haustür zu bringen. Unser Sport ist ein Live-Spektakel, welches mit allen anderen Sportarten unvergleichbar ist. Kein anderer Sport schafft es, die Leute derart in den Bann zu ziehen und vergessen zu lassen, was sonst gerade in der Welt und im Leben passiert.