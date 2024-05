WWE, King and Queen of the Ring: Datum, Termin, Uhrzeit, Ort, Match Card, Übertragung live im Free-TV und Livestream

WWE, King and Queen of the Ring: Datum, Termin, Uhrzeit, Ort, Match Card

Das WWE-Großereignis King and Queen of the Ring findet am kommenden Samstag, den 25. Mai, statt. Als Austragungsort des Spektakels dient der Jeddah Superdome im saudi-arabischen Dschidda.

Auf dem Programm stehen unter anderem die Finalkämpfe des King-and-Queen-of-the-Ring-Turniers. Einer der Favoriten auf den Turniersieg ist WWE-Legende Randy Orton, der im Halbfinale des King-of-the-Ring-Turniers auf Tama Tonga trifft.

Zudem kommt es im Rahmen des Events zum Single Match um die Undisputed WWE Championship zwischen Cody Rhodes und Logan Paul. Rhodes hatte seinen Titel erst Anfang Mai erfolgreich verteidigt. Mittlerweile wurde offiziell bestätigt, dass er seinen Titel nun erneut gegen Logan Paul beim WWE-Spektakel King and Queen of the Ring verteidigen wird.