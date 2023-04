Es ist alles angerichtet für das größte Wrestling-Spektakel des Jahres! Heute Nacht startet die 39. Auflage von WrestleMania, die auch in diesem Jahr aus zwei Teilen besteht. Wie Ihr das Event live im TV und Livestream mitverfolgen könnt, wird Euch hier erklärt.

Es ist wieder so weit! Ein ganzes Jahr lang musste das WWE-Universum darauf warten, nun geht es endlich wieder bei WrestleMania zur Sache, dem mit Abstand prestigeträchtigsten Event im Wrestling-Kalender. Es ist das 39. Mal, dass WrestleMania über die Bühne geht - zum vierten Mal in Folge in zwei aufeinanderfolgenden Nächten.

Passend zum Namen "WrestleMania Goes Hollywood", mit dem die WWE (World Wrestling Entertainment) das Großereignis vermarktet, steigt es in Los Angeles. Genauer: im SoFi Stadium in Inglewood, Kalifornien (USA), das hauptsächlich für die Heimspiele der NFL-Mannschaften Los Angeles Rams und Los Angeles Chargers genutzt wird.

In der heutigen Nacht auf Sonntag (2. April) wird der erste Teil um 2 Uhr deutscher Zeit eröffnet. Direkt in der Nacht darauf geht zur selben Uhrzeit die zweite Hälfte über die Bühne.

WrestleMania 39, Übertragung heute live: Wrestling im TV und Livestream

Mit RAW und SmackDown liefert die WWE wöchentlich zwei Shows, die in Deutschland bei DAZN zu sehen sind. Allerdings gilt dies nur für diese zwei Shows. Großereignisse wie Crown Jewel, Elimination Chamber, Royal Rumble und eben auch WrestleMania gehören nicht zum Rechtepaket von DAZN. Wer die beiden WrestleMania-Tage also live verfolgen möchte, muss sich anderweitig umschauen.

Wrestling-Fans werden dabei ausschließlich bei der WWE selbst fündig. Das Unternehmen bietet das Event nämlich im WWE Network an. Für den Video-on-Demand-Dienst wird ein Abonnement benötigt, das rund zehn Euro pro Monat kostet, dafür aber auch RAW und Smack Down, Originals und weitere Premiuminhalte anbietet.

WrestleMania 39, Übertragung heute live: Wrestling im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Event: WrestleMania 39

WrestleMania 39 Datum: 1. und 2. April 2023

1. und 2. April 2023 Uhrzeit: jeweils ab 2 Uhr

jeweils ab 2 Uhr Ort: SoFi Stadium, Inglewood (USA)

SoFi Stadium, Inglewood (USA) TV: -

Livestream: WWE Network

WrestleMania 39, Übertragung heute live: Wrestling im TV und Livestream: Die Match Card

Roman Reigns, der gemeinsam mit den Uso-Brüdern Jey und Jimmy sowie Solo Sikoa die Gruppe "The Bloodline" bildet, ist bereits seit geraumer Zeit das Gesicht der WWE. Dies wird dadurch bestätigt, dass er sowohl der aktuelle WWE- als auch Universal-Champion (vereint: Undisputed Universal WWE Champion) ist. 942 Tage bereits darf er den Universal-Gürtel sein Eigen nennen - Rekord. WWE-Titelträger ist er 361 Tage lang.

© getty Kann Roman Reigns bei WrestleMania 39 seine Titel verteidigen?

Jetzt wird es aber ernst für Reigns, denn in seinem nächsten Match setzt er direkt beide Titel aufs Spiel. Sein Gegner: Cody Rhodes, der durch den Sieg im 30-Mann-Royal Rumble vor Monaten zu Herausforderer Nummer eins avancierte. Wer besteigt den Thron? Das wird erst in der Nacht auf Montag bekannt, wenn sich die beiden im letzten Match von WrestleMania 39 gegenüberstehen.

Reigns vs. Rhodes ist jedoch bei weitem nicht das einzige Highlight, das die WWE in den nächsten Tagen zu bieten hat. Alleine der WrestleMania-Auftakt ist bereits vollgespickt mit Stars: Im ersten Match kämpft WWE-Legende John Cena gegen Austin Theory um die WWE United States Championship. Ebenfalls in der ersten Nacht mit dabei sind Internet-Persönlichkeit Logan Paul, der gegen Seth "Freakin" Rollins antritt, und mit Rey Mysterio eine weitere Legende.

Bevor in der zweiten Nacht das Main Event von WrestleMania steigt, sind davor noch Superstars wie Ronda Rousey, Edge oder Brock Lesnar im Einsatz. Und mit der einen oder anderen Überraschung ist ohnehin immer zu rechnen.

Nacht 1:

Match Event Austin Theory (c)** vs. John Cena Singles Match um die WWE United States Championship Seth "Freakin" Rollins vs. Logan Paul Singles Match Trish Stratus, Lita, und Becky Lynch vs. Damage CTRL (Bayley, Dakota Kai, und Iyo Sky) Six-Women Tag Team Match Braun Strowman und Ricochet vs. The Street Profits (Angelo Dawkins und Montez Ford) vs. Alpha Academy (Chad Gable und Otis) vs. The Viking Raiders (Erik und Ivar) (mit Valhalla) Men's WrestleMania Showcase Fatal Four-Way Tag Team Match Dominik Mysterio vs. Rey Mysterio Singles Match Rhea Ripley vs. Charlotte Flair (c) Singles Match um die WWE SmackDown Women's Championship Kevin Owens und Sami Zayn vs. The Usos (Jey Uso und Jimmy Uso) (c) Tag Team Match um die Undisputed WWE Tag Team Championship

© imago images Cody Rhodes will Roman Reigns die Undisputed WWE Universal Championship streitig machen.

Nacht 2:

Match Event Sheamus vs. Gunther (c) vs. Drew McIntyre Triple Threat Match um die WWE Intercontinental Championship Finn Bálor vs. Edge Hell in a Cell Match Ronda Rousey und Shayna Baszler vs. Liv Morgan und Raquel Rodriguez vs. Natalya und Shotzi vs. Chelsea Green und Sonya Deville Women's WrestleMania Showcase Fatal Four-Way Tag Team Match Bianca Belair (c) vs. Asuka Singles Match um die WWE Raw Women's Championship Brock Lesnar vs. Omos (mit MVP) Singles Match Cody Rhodes vs. Roman Reigns (c) (mit Paul Heyman) Singles Match um die Undisputed WWE Universal Championship

** (c) steht für den aktuellen Champion