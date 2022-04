Tag zwei von WrestleMania 38. Auch heute stehen im Rahmen des prestigereichsten Wrestling-Events spektakuläre Matches an. SPOX zeigt Euch, wie Ihr die WWE heute Nacht im TV und im Livestream sehen könnt.

Wer von Wrestling und der WWE schon mal etwas gehört hat, kennt zwangsläufig auch WrestleMania. Jährlich veranstaltet die größte Wrestling-Organisation, die WWE, ein Riesenevent mit dem Namen WrestleMania - an diesem Wochenende das 38 der Geschichte. WrestleMania 38 findet in diesem Jahr an zwei Tagen statt. Gestern Nacht ging der erste Teil über die Bühne, heute Nacht folgt das Finale. Von heute Sonntag (3. April) auf morgen Montag (4. April) ist im AT&T Stadium in Arlington, Texas, Wrestling-Action auf höchstem Niveau zu sehen. Los geht's um 2 Uhr deutscher Zeit.

Während gestern Charlotte Flair und Ronda Rousey im Main Event um die WWE SmackDown Women's Championship stritten, steht heute am Ende der Match Card der nächste Kracher an. Brock Lesnar (WWE-Champion) und Roman Reigns (Universal-Champion), der von Manager Paul Heyman unterstützt wird, klären ein für alle mal, wer die Nummer eins ist. Der Sieger nimmt sowohl die WWE Championship als auch die WWE Universal Championship mit. Die weiteren Titelmatches heute:

Queen Zelina und Carmella (c) vs. Sasha Banks und Naomi vs. Rhea Ripley und Liv Morgan vs. Natalya und Shayna Baszler - (Fatal 4-Way Tag Team Match um die WWE Women's Tag Team Championship)

RK-Bro (Randy Orton und Riddle) (c) vs. The Street Profits (Angelo Dawkins und Montez Ford) vs. Alpha Academy (Chad Gable und Otis) - Triple Threat Tag Team Match um die WWE Raw Tag Team Championship

WWE WrestleMania 38, Übertragung heute live: Wrestling im TV und Livestream

Der zweite Tag von WrestleMania 38 wird heute ebenfalls nicht im Free-TV gezeigt. Die, die das Spektakel live verfolgen möchten, haben nur eine Möglichkeit: das WWE-Network. Auf dem Online-Video-Streamingdienst der bekanntesten Wrestling-Organisation wird jedes einzelne Match übertragen.

Gratis ist all dies jedoch nicht. Um sich Zugriff auf das WWE-Network verschaffen zu können, braucht Ihr ein Abonnement. Die Kosten für dieses betragen 9,99 Dollar pro Monat. Der Betrag in Euro liegt, bei Einberechnung der Steuern für die Buchung, bei rund 10,50 Euro.

Das Hauptangebot der Plattform besteht aus WWE Premium Live Events inklusive WrestleMania sowie allen WWE-, WCW- und ECW-Pay-per-Views der WWE-Geschichte.

WWE WrestleMania 38: Die Match Card am 2. Tag