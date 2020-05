WWE: Wann findet das nächste Wrestling-Event statt?

Das nächste Wrestling-Event steht bevor! In der Nacht vom Montag auf Dienstag lief wie gewohnt WWE Raw Live, darauf folgt wie immer WWE SmackDown live. Wie, wo und wann Ihr das nächste Wrestling-Event live im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

WWE SmackDown Live: Datum, Uhrzeit und Austragungsort

WWE SmackDown Live findet traditionell am Freitagabend statt, das hat sich selbst in der Coronakrise nicht geändert. In der Nacht von Freitag, dem 9. Mai auf Samstag, um 2:00 Uhr deutscher Zeit startet die nächste Folge von WWE SmackDown Live im WWE Performance Center in Orlando, Florida.

WWE: SmackDown Live im TV und Livestream

WWE SmackDown Live ist in Deutschland nicht im TV zu sehen. ProSiebenMaxx zeigt die Highlights des Wrestling-Events einen Tag später, am Samstagabend um 22:15 Uhr deutscher Zeit.

DAZN zeigt alle Events der WWE live und in voller Länge. Auch Samstagmorgen um 2:00 Uhr könnt ihr die Übertragung von WWE SmackDown Live im Originalton verfolgen, von Anfang bis Ende. Alternativ bietet die WWE alle Shows auf ihrem eigenen Network an, bei dem ein Abonnement 9,99 Dollar pro Monat kostet.

WWE RAW Live: Die Ereignisse des Montags

Sieger Verlierer Sieg durch Daniel Bryan King Corbin Disqualifikation Sheamus Leon Ruff Brogue Kick Carmella Mandy Rose Superkick The Forgotten Sons The New Day DDT/Foot Stomp Otis Dolph Ziggler Caterpillar

WWE: Regeländerungen für Money in the Bank?

Dieses Wochenende bietet gleich zwei Wrestling-Highlights! In der Nacht von Sonntag auf Montag steigt das nächste Money-in-the-Bank-Event. Die Großveranstaltung findet in dem Firmenhauptquartier der WWE in Stanford, Connecticut statt. Mit einer aufregenden Regeländerung: Sowohl die Frauen als auch die Männer werden gleichzeitig um den Geldkoffer kämpfen.

Der Sieger kann den Geldkoffer wie gewohnt im Laufe des Jahres bei einem Wrestling-Event einsetzen. Doch der Weg zu dem Koffer auf dem Dach des 25 Meter hohen Gebäudes wird keineswegs einfach sein, meistens starten die Kämpfe schon auf dem Boden und gewinnen dann zunehmend an Höhe.

WWE: Teilnehmer bei Money in the Bank