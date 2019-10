WWE Crown Jewel: Tyson Fury siegt bei Wrestling-Debüt - Lesnar gewinnt UFC-Rematch

Der frühere Box-Schwergewichtsweltmeister Tyson Fury hat bei seinem Ausflug ins Wrestling einen Sieg gefeiert. Bei WWE Crown Jewel in Saudi Arabien besiegte der Brite seinen Gegner Braun Strowman durch Countout. WWE-Champion Brock Lesnar triumphierte derweil bei seinem "UFC-Rematch" gegen Cain Velasquez.

Beim Pay-per-View-Event in der Hauptstadt Riad traf Fury, der als Schwergewicht noch ungeschlagen ist und deshalb als "Linear Champion" geführt wird, auf Superschwergewicht Strowman - und inszenierte sich wie so oft als theatralischer Showman. So stolzierte der Gypsy King" in typisch arabischer Kleidung zum Ring, begleitet von einer Lightshow und Feuerwerk.

Im rund acht Minuten andauernden Match gegen Stroman musste der 31-Jährige dann aber auch einiges einstecken, bevor er das "Monster among Men" mit einer Rechten außerhalb des Ringes auf die Matte beförderte und so per Countout gewann. Im Anschluss verpasste ihm Strowman dann aber noch seinen Finisher - einen Running Powerslam.

Das könnte allerdings schon das Ende des kurzen WWE-Intermezzos von Fury gewesen sein. Im Februar will der frühere Weltmeister zum Rückkampf gegen WBC-Champion Deontay Wilder antreten. Im ersten Aufeinandertreffen gab es keinen Sieger.

WWE Crown Jewel: Lesnar besiegt Velasquez

Der etatmäßige Champion Brock Lesnar musste sich beim Crown Jewel derweil Cain Velasquez stellen. Der hatte Lesnar in der UFC im Oktober 2010 als Schwergewichts-Champ enthront und ihm einen K.o. in der ersten Runde beigebracht. Im WWE-Ring drehte Lesnar den Spieß um und zwang Velasquez per Kimura Lock zur Aufgabe.

Im ersten Frauenmatch überhaupt in Saudi-Arabien - die WWE hat mit dem Königreich einen Zehnjahresvertrag abgeschlossen, das Crown Jewel war die insgesamt vierte Show im Nahen Osten - siegte Natalya gegen Lacey Evans.

