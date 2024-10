NHL: Draisaitl trifft bei Oilers-Pleite - Peterka erneut stark

Für den Kölner war es der dritte Saisontreffer, dazu gelangen Draisaitl bisher zwei Assists. Zum Start der Titelmission haben die Oilers aber mit nur zwei Siegen aus sechs Spielen weiter Luft nach oben. Dallas, in der letzten Saison im Finale der Western Conference an Edmonton gescheitert, führt die Tabelle im Westen mit fünf Siegen an.

Weiter in starker Verfassung zeigt sich John-Jason Peterka. Der Nationalspieler traf beim 4:2 (2:0, 1:2, 1:0) seiner Buffalo Sabres bei den Chicago Blackhawks um Lukas Reichel im dritten Spiel in Serie. Der 22-Jährige, der in den drei Partien seit seiner Rückkehr nach einer Gehirnerschütterung auf insgesamt vier Tore kommt, legte wie Reichel zudem einen Treffer auf.

Der Seattle Kraken sicherte sich beim 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 1:0) nach Verlängerung den dritten Erfolg nacheinander. Nationaltorhüter Philipp Grubauer verfolgte den Sieg von der Bank. Bisher wechselten sich der Rosenheimer und Joey Daccord im Tor des Kraken stets ab.