"Es ist herzzerreißend": Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers verpassen Eishockey-Wunder

McDavid mit der Conn Smythe Trophy als MVP ausgezeichnet

McDavid brillierte in den Play-offs mit 42 Scorerpunkten, brach mit 34 Assists einen der als uneinholbar geltenden Rekorde der Eishockeylegende und wurde als erster Finalverlierer seit 21 Jahren mit der Conn Smythe Trophy als MVP ausgezeichnet.

Doch da war der Kanadier, der zusammen mit Draisaitl die Oilers wieder zu einer großen Nummer gemacht hat, schon längst in der Kabine verschwunden. Wie die Panthers überschwänglich den ersten Titel der Klubgeschichte feierten, wollte er nicht sehen - ebenso wenig wie sein deutscher Teamkollege.

Der setzte zu einer Liebeserklärung an den derzeit besten Spieler der Welt an - auch wenn er sich immer wieder räuspern musste. "Für mich ist er der größte Spieler, der je gespielt hat", sagte Draisaitl, "er macht so viele Sachen, die die Leute gar nicht sehen. Er hat den Klub eigenhändig umgekrempelt. Ich liebe es, das Eis mit ihm zu teilen. Es gibt keinen Spieler auf der Welt, der mehr als er den Stanley Cup gewinnen will."