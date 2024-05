Titelverteidiger Vegas Golden Knights ist in der ersten Runde der Playoffs der NHL gescheitert. Die Knights verloren das siebte Spiel der Serie gegen die Dallas Stars mit 1:2. Dallas trifft nun in der zweiten Runde, die am Mittwoch beginnt, auf Colorado Avalanche.

Wyatt Johnston brachte Dallas im ersten Drittel in Führung. Brett Howden glich im zweiten Drittel aus, ehe Radek Faksa kurz nach Beginn des Schlussabschnitts der Siegtreffer gelang. Dallas-Keeper Jake Oettinger parierte 21 Schüsse. Die New York Rangers kamen im ersten Spiel der zweiten Runde zu einem 4:3 gegen die Carolina Hurricans. Mika Zibanejad brachte die Rangers mit zwei Treffern im ersten Drittel auf die Siegerstraße.

