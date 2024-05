Leon Draisaitl bärenstark! Edmonton Oilers schnappen sich Spiel 4

Durch den Erfolg glichen die Oilers in der Best-of-seven-Serie zum 2:2 aus und können sich nun in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (MESZ) in Vancouver einen Matchball erspielen.

Draisaitl brachte Edmonton im ersten Drittel mit seinem achten Treffer der laufenden Playoffs in Führung (12.) und lieferte außerdem einen Assist zum entscheidenden 3:2 durch Evan Bouchard 39 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit.

Für Edmonton traf zudem Ryan Nugent-Hopkins (40.). Conor Garland (47.) und Dakota Joshua (59.) glichen zwischenzeitlich für Vancouver aus.

Die Florida Panthers verpassten derweil durch eine 1:2-Niederlage gegen Boston Bruins den vorzeitigen Einzug ins Halbfinale. Florida führt in der Serie noch mit 3:2.

NHL-Playoffs: Das Viertelfinale im Überblick

Dallas Stars - Colorado Avalanche 3:1

Florida Panthers - Boston Bruins 3:2

Vancouver Canucks - Edmonton Oilers 2:2

New York Rangers - Carolina Hurricanes 3:2