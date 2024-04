NHL: Traumstart! Leon Draisaitl und Edmonton Oilers siegen in Playoffs

Mann des Abends im Rogers Place war aber Zach Hyman, dem ein Hattrick gelang. Draisaitl, einziger deutscher Spieler in der Meisterrunde, legte das 4:0 durch Ryan Nugent-Hopkins auf (29.) und erzielte das 5:2 (42.).

Die Oilers ließen zwei späte Tore durch die Kings zum 3:6 und 4:6 zu (57./59.), der Auftaktsieg geriet dadurch nicht mehr in Gefahr. Warren Foegele machte endgültig den Deckel drauf (60.), LA hatte den Torhüter herausgenommen.

Edmonton spielt zum dritten Mal nacheinander in der ersten Runde gegen die Kings, die Oilers setzten sich in den beiden Best-of-seven-Serien 2022 (4:3) und 2023 (4:2) jeweils durch. Der 28-Jährige Draisaitl hofft auch in diesem Jahr auf seinen ersten Stanley-Cup-Sieg. Spiel zwei findet in der Nacht zu Donnerstag erneut in Kanada statt.

Titelverteidiger Vegas Golden Knights schlug die Dallas Stars mit 4:3 und führt 1:0. Die Toronto Maple Leafs glichen im Osten die Serie gegen die Boston Bruins durch ein 3:2 im zweiten Duell aus. Die Caroline Hurricanes stellten gegen die New York Islanders mit einem 5:3-Sieg auf 2:0.