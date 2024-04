NHL: Starker Leon Draisaitl führt Edmonton Oilers zum Sieg

Draisaitl erzielte zunächst das 2:0 (16.), wenig später lieferte er die Vorlage zum 3:0 durch Connor McDavid (19.) - damit war das Spiel nach dem ersten Drittel quasi entschieden. Mit seinem Tor zum 6:1 (53.) sorgte der Nationalstürmer zudem für den Schlusspunkt.

Draisaitl hatte schon beim 7:4 im ersten Duell mit einem Tor und einem Assist geglänzt. Spiel zwei hatten die Oilers dann mit 4:5 verloren.

Edmonton spielt zum dritten Mal nacheinander in der ersten Runde gegen die Kings, die Oilers setzten sich in den beiden Best-of-seven-Serien 2022 (4:3) und 2023 (4:2) jeweils durch. Der 28-jährige Draisaitl hofft auch in diesem Jahr auf seinen ersten Stanley-Cup-Sieg.