NHL: Leon Draisaitl knackt zwei Meilensteine - Edmonton Oilers machen die Playoffs klar

Draisaitl glänzte mit zwei Assists. Connor McDavid und Evander Kane trafen jeweils doppelt.

"Es ist immer schön, wenn das Team so auftritt", sagte der gebürtige Kölner. Draisaitls Vorlagen zu den Zwischenständen 2:2 (18.) und 3:2 (29.) hatten in zweifacher Sicht eine besondere Bedeutung: Zum einen knackte der Nationalspieler zum bereits fünften Mal in seiner Laufbahn die Marke von 100 Scorerpunkten in einer Saison. Zum anderen hat der 28-Jährige in seiner NHL-Karriere nun 500 Assists auf dem Konto.

In der Western Conference liegen die Oilers auf dem fünften Platz und können mit 97 Punkten nicht mehr von den Playoff-Rängen verdrängt werden. Für Draisaitl war dabei vor allem eines entscheidend: "Wir haben uns nach einem wirklich schlechten Saisonstart zusammengerissen." Das Team habe eine Menge Charakter und Widerstandskraft.

Moritz Seider erlitt gegen die New York Rangers hingegen einen Rückschlag. Trotz einer Vorlage des 23-Jährigen mussten sich die Detroit Red Wings am Ende knapp mit 3:4 geschlagen geben - noch bleibt aber die Chance auf die Playoffs.

Ebenfalls einen Assist steuerte Vizeweltmeister John-Jason Peterka beim Sieg seiner Buffalo Sabres bei. Gegen die Philadelphia Flyers durfte er einen 4:2-Sieg bejubeln.

Keine Chance mehr auf die Playoffs haben die Seattle Kraken. Immerhin durfte sich Torwart Philipp Grubauer über einen 3:1-Erfolg gegen die Anaheim Ducks freuen.