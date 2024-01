NHL News: Leon Draisaitl stellt mit Edmonton Oilers Franchise-Rekord auf

Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers die eindrucksvolle Erfolgsserie ausgebaut und durch den neunten Sieg in Folge einen Franchise-Rekord aufgestellt. Die Kanadier gewannen mit 3:2 nach Verlängerung bei den Detroit Red Wings. Draisaitl blieb zwar ohne Torbeteiligung, entschied aber das deutsche Duell mit Vizeweltmeister Moritz Seider für sich.

Edmonton setzte damit die Aufholjagd in der NHL fort. Mit 45 Punkten stehen die schwach in die Saison gestarteten Oilers auf Rang vier der Pacific Division. Einen Wildcard-Platz für die Play-offs hätte Draisaitls Team damit sicher, die direkte Qualifikation ist ebenfalls weiter in Reichweite.

In einer weiteren Partie mit deutscher Beteiligung auf beiden Seiten setzte sich John-Jason Peterka mit den Buffalo Sabres durch. Beim 5:3 gegen Tim Stützles Ottawa Senators erzielte der Vizeweltmeister zudem den ersten Treffer des Abends. Für die Senators war es die fünfte Pleite in Folge, sie bleiben abgeschlagen Letzter im Osten.

Trotz eines Assists von Lukas Reichel mussten sich die Chicago Blackhawks dagegen den Winnipeg Jets geschlagen geben. Das Schlusslicht der Central Division verlor mit 1:2. Erfolgreich waren erneut die Seattle Kraken, ohne den weiter verletzten Nationaltorhüter Philipp Grubauer siegte das Team mit 4:1 bei den Washington Capitals.