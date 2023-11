Neuer Trainer für Draisaitl und die Oilers: Knoblauch löst Woodcroft ab

Der deutsche Eishockey-Star Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers haben nach dem Fehlstart in die NHL-Saison einen neuen Trainer. Kris Knoblauch übernimmt bei den Kanadiern den Posten als Headcoach, nachdem der bisherige Amtsinhaber Jay Woodcroft am Sonntag seinen Posten räumen musste. Knoblauchs Assistent wird Oilers-Legende Paul Coffey.

Für Woodcroft, der in Edmonton seit Februar 2022 an der Bande das Sagen hatte, kam das Ende der Pleitenserie zu spät. Zwar gewannen die Oilers am Samstag nach vier Niederlagen in Folge bei den Seattle Kraken mit 4:1, aber nur drei Siege aus den ersten 13 Saisonspielen waren den Oilers-Bossen letztlich zu wenig.

Woodcroft hatte die Oilers nach der Entlassung seines Vorgängers Dave Tippett übernommen. In den Play-offs 2022 schaffte Edmonton danach unter seiner Regie erstmals seit 2006 wieder den Einzug ins Halbfinale. Der Vertrag des 47 Jahre alten Kanadiers beim früheren Klub von Eishockey-Ikone Wayne Gretzky lief noch bis 2025.

Artikel und Videos zum Thema Spitzensport live auf DAZN. Jetzt anmelden! Jederzeit monatlich kündbar.

Knoblauch trägt in Edmonton erstmals als Cheftrainer die Verantwortung für ein NHL-Team. Zuletzt coachte der 45-Jährige das Farmteam des Oilers-Rivalen New York Rangers.