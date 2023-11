NHL: Leon Draisaitl und Edmonton Oilers verlieren auch gegen Nashville

Leon Draisaitl und seine Edmonton Oilers bleiben in der NHL ein Punktelieferant. Das Team um den deutschen Eishockey-Star verlor am Samstag auch das Heimspiel gegen die Nashville Predators mit 2:5, es war im zehnten Saisonspiel die achte Niederlage für die Kanadier. Draisaitl blieb zum zweiten Mal in Folge ohne Torbeteiligung, insgesamt gehörte er zum vierten Mal in dieser noch jungen Spielzeit nicht zu den Scorern seines Teams.

Edmonton zählt mit nur fünf Punkten zu den ligaweit schwächsten Teams. Schlechter sind lediglich die San Jose Sharks mit dem Deutschen Nico Sturm (1), gleichauf liegen nur die Calgary Flames (5). Nashville (10) war keineswegs ein Top-Gegner, das Team aus Tennessee bestreitet bislang eine durchwachsene Saison.

Am Samstag gingen die Gastgeber im Rogers Place zwar in Führung, Darnell Nurse (10.) nutzte ein Powerplay zum 1:0 für Edmonton. Das hielt aber lediglich 25 gespielte Sekunden, Filip Forsberg (11.) glich für Nashville aus. Auch Ryan O'Reilly (21./24./49.) und Tommy Novak (36.) trafen dann für die Predators, die immer wieder stark umschalteten. Die Oilers funktionierten allenfalls im Powerplay, auch der zweite Treffer durch Zach Hyman (26.) fiel in Überzahl.