NHL: Leon Draisaitl und Edmonton Oilers weiter in der Krise

Der Fehlstart geht weiter: Deutschlands Eishockey-Superstar Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers in der NHL die nächste Niederlage kassiert. Durch das 0:3 gegen die New York Rangers verloren die Kanadier ohne den verletzten Ausnahmespieler Connor McDavid ihr viertes Spiel in Serie, in den sieben Partien der Saison gelang bislang nur ein Sieg.

"Ein hartes Spiel für unsere Gruppe", sagte Oilers-Headcoach Jay Woodcroft. "Sicherlich stecken wir gerade in der Schlammpfütze, und der einzige Weg, da herauszukommen, ist, sich da herauszuarbeiten."

Auch Moritz Seider und die Detroit Red Wings mussten nach gutem Saisonstart die zweite Niederlage nacheinander hinnehmen. Gegen die Winnipeg Jets unterlagen Seider und Co. mit 1:4, der deutsche Verteidiger bereitete dabei den Treffer von Lucas Raymond (24.) vor und holte seinen insgesamt 100. NHL-Scorerpunkt. Eine noch deutlichere 0:6-Pleite kassierten indes Nico Sturm und die San Jose Sharks bei Tampa Bay Lightning.

Knapper ging es am Donnerstagabend (Ortszeit) bei Tim Stützle zu. Beim 2:3 seiner Ottawa Senators bei den New York Islanders gelang Stützle eine Vorlage. Sorgen bereitete Verteidiger Erik Brännström, der im zweiten Drittel nach einem Check vom Eis transportiert und ins Krankenhaus eingeliefert werden musste.