NHL: Vier Scorerpunkte! Leon Draisaitl führt Edmonton Oilers zum ersten Saisonsieg

Deutschlands Eishockey-Star Leon Draisaitl hat die Edmonton Oilers mit einem Doppelpack zum ersten NHL-Saisonsieg geführt. Der 27-Jährige brachte die Kanadier beim 6:1 bei den Nashville Predators mit dem Führungstor in der neunten Spielminute in die Erfolgsspur, bereitete zwei weitere Treffer vor und erzielte auch das zwischenzeitliche 5:1 (28.).

Zum Auftakt hatten Draisaitl und die Oilers zwei Niederlagen kassiert. Dabei hat sich der Kölner für seine zehnte NHL-Saison viel vorgenommen. Nachdem Edmonton in den letzten beiden Spielzeiten in den Playoffs jeweils am späteren Sieger gescheitert war, ist der Gewinn des Stanley-Cups für den Center das "ultimative Ziel".

Den ersten Erfolg feierte im dritten Saisonspiel auch John-Jason Peterka. Der 21-Jährige setzte sich mit den Buffalo Sabres mit 3:2 nach Verlängerung gegen Tampa Bay Lightning durch, blieb in rund 12 Minuten Einsatzzeit jedoch ohne Scorerpunkt.

Auf die ersten Erfolge müssen derweil Philipp Grubauer und Nico Sturm weiter warten. Torhüter Grubauer verlor mit den Seattle Kraken 1:4 gegen Colorado Avalanche, Sturm unterlag mit den San Jose Sharks mit 3:6 den Carolina Hurricanes.

Bei der dritten Niederlage im dritten Spiel konnte der 28-Jährige in rund 15 Minuten keinen Scorerpunkt beisteuern.