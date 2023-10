NHL: Nächstes Tor, nächste Pleite! Leon Draisaitls Edmonton Oilers verlieren auch zweites Spiel

Deutschlands Eishockey-Star Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers auch das zweite Spiel der neuen NHL-Saison verloren. Die Kanadier unterlagen erneut den Vancouver Canucks, schlugen sich in der Nacht zum Sonntag beim 3:4 aber besser als drei Tage zuvor, als der Playoff-Teilnehmer der Vorsaison auswärts mit 1:8 untergegangen war.

Draisaitl erzielte nach nur 42 Sekunden die zwischenzeitliche Führung zum 1:0 und damit sein zweites Saisontor. Die Canucks drehten jedoch noch im ersten Drittel die Partie, die Oilers glichen lediglich zweimal aus. Draisaitl steuerte dabei einen Assist zum zwischenzeitlichen 2:2 (22.) durch Connor McDavid bei.

Draisaitl hat sich für seine zehnte NHL-Saison viel vorgenommen. Nachdem die Oilers in den letzten beiden Spielzeiten in den Playoffs jeweils am späteren Sieger scheiterten, ist der Gewinn des Stanley-Cups für den Center das "ultimative Ziel".

Moritz Seider und die Detroit Wings jubelten unterdessen über den ersten Sieg. Beim 6:4 gegen Tampa Bay Lightning erzielte der erst 22 Jahre alte deutsche Verteidiger sein erstes Saisontor und verbuchte zudem seinen ersten Assist der noch jungen Saison.

Auch die Ottawa Senators um Tim Stützle, der einen Assist beisteuerte, feierten beim 5:2 gegen die Philadelphia Flyers einen Erfolg. Niederlagen setzte es für Philipp Grubauer und Seattle Kraken (1:2 n.V. bei St. Louis Blues), John-Jason Peterka und Buffalo Sabres (1:5 gegen New York Rangers), Lukas Reichel und die Chicago Blackhawks (1:3 bei Boston Bruins) sowie Nico Sturm und die San Jose Sharks (1:2 n.P. gegen Colorado Avalanche).