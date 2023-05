NHL-Kaufangebot: Snoop Dogg bietet bei Stützles Senators mit

Der US-Rapper Snoop Dogg hat sich einem Kaufangebot für das NHL-Team Ottawa Senators um Eishockey-Nationalspieler Tim Stützle angeschlossen. "Ich freue mich darauf, Teil des Eigentümerteams zu sein", schrieb der Musiker und Unternehmer an seine 80 Millionen Follower bei Instagram: "Ich will Eishockey in unsere Community zurückbringen."

Angeführt wird das Konsortium mit mehr als zwölf Investoren vom US-Geschäftsmann Neko Sparks. Der endgültige Preis für die kanadische Franchise könnte sich laut ESPN auf über eine Milliarde Dollar (910 Millionen Euro) belaufen, es wäre der teuerste Verkauf der NHL-Geschichte.

Nachdem Eigentümer Eugene Melnyk im vergangenen Jahr verstorben war, sollen die Sens den Besitzer wechseln. Wann der Deal über die Bühne gehen soll, ist noch offen.