NHL: Dallas Stars verkürzen gegen Vegas Golden Knights auf 2:3

Die Dallas Stars haben mit ihrem zweiten Sieg in Folge gegen die Vegas Golden Knights die Chance auf die Teilnahme an der NHL-Finalserie gewahrt. Im fünften Spiel der Best-of-seven-Serie der Play-offs gewann Dallas auswärts 4:2 und verkürzte seinen Rückstand auf 2:3. In der Nacht zu Dienstag (2.00 Uhr MESZ) hat Vegas, Viertelfinalbezwinger der Edmonton Oilers um Leon Draisaitl, in Dallas seinen dritten Matchball.

Im fünften Spiel des Halbfinals in der Western Conference avancierte Ty Dellandrea beim Stand von 2:2 mit einem Doppelpack im letzten Drittel zum Matchwinner für Dallas. Der 22-Jährige traf in der 51. und 53. Minute innerhalb von 87 Sekunden.

"Es ist aufregend. Unsere Linie hat den ganzen Abend gut funktioniert. Ich habe mich gut gefühlt", sagte Dellandrea: "Jetzt haben wir noch größere Dinge vor. Dies ist ein großer Sieg."

Für Vegas, das eine 3:0-Führung zu verspielen droht, wäre es die zweite Finalserie der noch jungen Franchise-Geschichte nach 2018. Im Endspiel warten die Florida Panthers, denen im Halbfinale des Ostens ein 4:0-Sweep gegen die Carolina Hurricanes gelungen war.