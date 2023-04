NHL: Nächste Niederlage für Grubauer und Seattle

Eishockey-Nationaltorhüter Philipp Grubauer und die Seattle Kraken haben in den Play-offs der NHL die nächste Niederlage kassiert. Das Team um den deutschen Goalie unterlag dem Titelverteidiger Colorado Avalanche in eigener Halle mit 4:6, in der Best-of-seven-Serie des Achtelfinals liegt Seattle nun 1:2 zurück.

Der krasse Außenseiter hatte den Serienauftakt überraschend gewonnen, und auch im dritten Spiel präsentierten sich die Kraken bis zur zweiten Drittelpause stark, hielten ein 3:3. Erst im Schlussabschnitt zog der Meister davon. Grubauer, der zwischen 2018 und 2021 für Colorado im Tor stand, konnte 28 Schüsse des Gegners abwehren.

Grubauer ist neben Leon Draisaitl (Edmonton Oilers) der zweite Deutsche, der in den Play-offs um den Stanley Cup steht. 2018 hatte er die Trophäe mit den Washington Capitals als Ersatztorwart gewonnen.