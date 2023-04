NHL - Leon Draisaitl trifft erneut: Oilers gehen gegen die Kings in Führung

Leon Draisaitl steht mit den Edmonton Oilers vor dem Einzug ins Viertelfinale der Playoffs der NHL. Im fünften Spiel der Erstrundenserie gegen die Los Angeles Kings siegten die Oilers mit 6:3 und gingen in der Best-of-seven-Serie mit 3:2 in Führung.

Das sechste Spiel findet am Samstag in Los Angeles statt.

Draisaitl erzielte im ersten Drittel den Treffer zum zwischenzeitlichen 2:0, es war bereits sein sechstes Tor in der diesjährigen Meisterrunde. Draisaitls kongenialer Sturmpartner Connor McDavid steuerte zwei Assists bei, Nick Bjugstad traf doppelt.

Auch den Dallas Stars fehlt nur noch ein Sieg zum Weiterkommen. Durch ein 4:0 gegen Minnesota Wild stellten die Texaner ihre Serie auf 3:2. Die New York Islanders verhinderten durch ein 3:2 bei den Carolina Hurricanes den vorzeitigen K.o., die Hurricanes liegen in der Serie mit 3:2 in Führung.