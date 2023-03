NHL: Tim Stützle schlägt Moritz Seider erneut

Tim Stützle hat in der NHL auch das zweite deutsche Duell mit Moritz Seider innerhalb von zwei Tagen für sich entschieden und dabei eine starke Vorstellung gezeigt.

Der 21 Jahre alte Stürmer traf beim 6:1-Erfolg seiner Ottawa Senators über die Detroit Red Wings zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich, es war sein 28. Saisontor. Dazu steuerte er zwei Assists bei.

Bereits am Vortag hatte Stützle die Red Wings mit seinem Team klar dominiert (6:2), der deutsche Shootingstar hatte ebenfalls einmal getroffen. Durch den dritten Sieg in Folge zog Ottawa in der Tabelle an Detroit vorbei und darf sich weiter Hoffnungen auf eine Play-off-Teilnahme machen.

John-Jason Peterka erzielte für die Buffalo Sabres sein achtes Saisontor, konnte die 3:5-Niederlage gegen die Columbus Blue Jackets aber nicht verhindern. Nico Sturm blieb bei der 1:3-Pleite seiner San Jose Sharks gegen die Montreal Canadiens ohne Scorerpunkt, Torhüter Philipp Grubauer kam beim 5:3-Sieg der Seattle Kraken bei den St. Louis Blues nicht zum Einsatz.