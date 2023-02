NHL: Goalie Linus Ullmark trifft für Boston Bruins - Aufholjagd von Leon Draisaitls Edmonton Oilers nicht belohnt

Leon Draisaitl hat mit seinen Edmonton Oilers in der NHL eine spektakuläre Aufholjagd nicht krönen können. Derweil sorgte Goalie Linus Ullmark von den Boston Bruins für Schlagzeilen.

Bei den Columbus Blue Jackets, dem Tabellenletzten der Eastern Conference, holten die Oilers innerhalb von nur acht Minuten einen 0:4-Rückstand auf, verloren das Torspektakel am Ende aber doch mit 5:6.

Der US-Amerikaner Jack Roslovic machte mit seinen beiden Treffern im letzten Abschnitt die Comeback-Hoffnungen der Oilers zunichte (50., 55.). Für die Blue Jackets war es erst der 15. Sieg im 59. Spiel.

In einem wilden zweiten Drittel erhöhte der Gastgeber erst innerhalb von sechs Minuten von 1:0 auf 4:0, bevor die Oilers durch die Treffer von Warren Foegele (27.), Draisaitl (30.) und einem Doppelpack seines kongenialen Sturmpartners Connor McDavid (33., 35.) die Partie ausglichen. Das Tor von Zach Hyman kurz vor Schluss kam zu spät (58.).

In der Scorerwertung liegt der erneut überragende McDavid, der neben seinen eigenen Treffern zwei weitere vorbereitete, mit 113 Punkten auf Platz eins vor Draisaitl (88) auf Rang zwei. Für die Oilers ist es im Kampf um eine gute Ausgangsposition für die Play-offs ein unerwarteter Rückschlag.

Nico Sturm verbucht zwei Assists

Eine Niederlage kassierte auch Nationalspieler Moritz Seider. Der Verteidiger unterlag mit den Detroit Red Wings den Tampa Bay Lightning mit 0:3.

Besser lief es für Tim Stützle und die Ottawa Senators. Der Stürmer siegte mit den Sens 5:2 bei Rekordchampion Montreal Canadiens. Der gebürtige Viersener blieb ohne Scorerpunkt.

Dafür steuerte Nico Sturm bei der 3:4-Niederlage der San Jose Sharks nach Penaltyschießen gegen die Chicago Blackhawks zwei Assists bei.

© getty Goalie Linus Ullmark sorgte für Schlagzeilen.

Goalie Linus Ullmark erzielt ein Tor

Für Schlagzeilen sorgte Goalie Linus Ullmark vom Spitzenteam Boston Bruins. Der 29 Jahre alte Schwede sorgte beim 3:1 seiner Bruins bei den Vancouver Canucks mit seinem Treffer aufs Empty Net 48 Sekunden vor Schluss für die Entscheidung.

Es war der erste Treffer eines Torhüters in der NHL seit 2020. Boston bleibt durch den sechsten Sieg in Serie mit 95 Punkten die beste Mannschaft der Liga.

Ullmark ist der 13. Torhüter, der in der regulären Saison in der besten Eishockey-Liga der Welt ein Tor erzielt hat. Zuletzt hatte Pekka Rinne von den Nashville Predators am 9. Januar 2020 bei den Chicago Blackhawks getroffen.