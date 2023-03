NHL: Leon Draisaitl mit nächster Gala bei Sieg der Edmonton Oilers

Eishockeystar Leon Draisaitl hat die Edmonton Oilers in der NHL zum fünften Sieg in Serie geführt. Die Kanadier gewannen 4:3 nach Verlängerung gegen die Arizona Coyotes und festigten damit Platz drei in der Pacific Division. Draisaitl legte alle vier Treffer seines Teams auf.

Für den gebürtigen Kölner waren es die Assists Nummer 63 bis 66, der Angreifer steht jetzt bei 110 Scorerpunkten. Zum Sieg traf Draisaitls kongenialer Sturmpartner Connor McDavid nach anderthalb Minuten in der Overtime. Es war McDavids zweiter Treffer des Abends und sein 60. Saisontor bei seinem 72. Einsatz.

McDavid ist damit der 22. NHL-Spieler überhaupt und der vierte noch aktive Spieler, der in einer Saison mindestens 60 Tore erzielt hat. Zudem ist der 26-Jährige der dritte Spieler in der Geschichte der Oilers, dem dieses Kunststück in einer Spielzeit gelingt. Dies hatten vor ihm nur Wayne Gretzky (fünf Mal) und Jari Kurri (zwei Mal) geschafft.

"Am Ende des Tages sind das alles nur Zahlen", sagte McDavid: "Viele großartige Spieler haben diese Zahl erreicht, und es fühlt sich gut an, sich dieser Liste anzuschließen."