NHL: Grubauer feiert Kantersieg - Sturm trifft und verliert

Goalie Philipp Grubauer liegt mit den Seattle Kraken in der NHL weiter voll auf Play-off-Kurs. Im zweiten Spiel binnen 24 Stunden bei den Nashville Predators feierte Seattle einen 7:2 (2:0, 1:1, 4:1)-Kantersieg und revanchierte sich damit für die 1:2-Niederlage nach Penaltyschießen am Vortag.

Grubauer stand die volle Eiszeit im Tor und parierte 14 von 16 Schüssen. In der Pacific Division verkürzte Seattle, das aktuell auf einem Wild-Card-Rang für die Play-offs liegt, den Rückstand auf die drittplatzierten Edmonton Oilers vorübergehend auf zwei Punkte. Das Team des deutschen Ausnahmespielers Leon Draisaitl empfängt in der Nacht auf Sonntag das Topteam der Division, die Vegas Golden Knights.

Derweil hält der Negativlauf von Nationalspieler Moritz Seider und den Detroit Red Wings an. Die Franchise aus Michigan verlor bei den Philadelphia Flyers mit 0:3 (0:0, 0:2, 0:1) und kassierte die bereits fünfte Niederlage in den vergangenen sechs Spielen. Als Siebter der Atlantic Division liegen die Play-offs für Detroit in weiter Ferne.

Artikel und Videos zum Thema Spitzensport live auf DAZN. Jetzt anmelden! Jederzeit monatlich kündbar.

Das schlechteste Team der Liga bleiben die San Jose Sharks um Stanley-Cup-Sieger Nico Sturm. Bei den Calgary Flames unterlagen die Sharks, die sich bereits nicht mehr für die Play-offs qualifizieren können, mit 3:5 (1:2, 2:1, 0:2). Es war die neunte Pleite nacheinander, obwohl die Gäste einen frühen 0:2-Rückstand auch dank Sturms 14. Saisontreffer zwischenzeitlich gedreht hatten.