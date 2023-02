NHL: Tim Stützle führt Ottawa Senators mit Gala zum Sieg gegen die Calgary Flames

Tim Stützle hat die Ottawa Senators in der NHL mit einer überragenden Leistung zum fünften Sieg im sechsten Spiel geführt. Der gebürtige Viersener war beim 4:3 nach Verlängerung gegen die Calgary Flames an allen vier Treffern der Gastgeber beteiligt.

Stützle bereitete zunächst die ersten drei Tore vor, in der Overtime erzielte der 21 Jahre alte Angreifer nach 1:55 Minuten dann den Siegtreffer. Für den Shootingstar, der eine Teilnahme an der WM im Mai zuletzt offengelassen hatte, waren es die Scorerpunkte 50 bis 53 in dieser Saison.

Bereits Ende Januar hatte Stützle beim 5:4 bei den Montreal Canadiens mit vier Scorerpunkten geglänzt.

Für die Senators sind die Play-off-Plätze als Vorletzter der Atlantic Division dennoch in weiter Ferne.

Moritz Seider setzte mit den Detroit Red Wings derweil den Aufwärtstrend fort. Durch ein 6:1 bei den Vancouver Canucks gelang am Montag (Ortszeit) bereits der dritte Sieg in Folge. Seider legte die Führung zum 1:0 auf.