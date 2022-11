Die NHL ist die weltweit beste Eishockeyliga. Mit dabei sind so viele deutsche Top-Spieler wie noch nie. Wie Ihr die NHL um den ersten deutschen MVP von 2020/21 Leon Draisaitl verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Leon Draisaitl ist einer der Mega-Stars der NHL. Ob er mit seinem kongenialen Partner Connor McDavid seine Edmonton Oilers zum ersehnten Gewinn des Stanley Cups führen kann, stellt sich in dieser spannenden Saison heraus. Für ihn persönlich lief es zuletzt hervorragend: Elf Spiele in Folge erzielte der 27-jährige Kölner mindestens eine Torbeteiligung.

Auch für einen weiteren NHL-Star aus Deutschland läuft es in dieser Saison wieder wie am Schnürchen. Tim Stützle steht derzeit in 16 Spielen bei 17 Punkten (sechs Tore und elf Tore). 2020 drafteten die Ottawa Senators den 20-Jährigen an Dritter Stelle.

Moritz Seider ist noch so ein junger, deutscher NHL-Star, der aktuell bei den Detroit Red Wings zum Leistungsträger avanciert. In der vergangenen NHL-Saison wurde er zum renommierten Rookie des Jahres gewählt.

Das Rechtepaket der NHL ist etwas verworren und nicht immer eindeutig. Um Euch dies zu ersparen, zeigen wir Euch nun, wo Ihr die NHL verfolgen könnt.

NHL, Übertragung in Deutschland: So seht Ihr die Spiele live im TV und Livestream - Free-TV

Die NHL wird auch diese Saison wieder im Free-TV bei ran auf ProSieben Maxx übertragen - aber erst ab Februar 2023. Bis zum Super Bowl der NFL ist der Sonntag für American Football reserviert. Danach könnt Ihr kostenlos im TV auf ProSieben Maxx jede Woche ein Spiel der NHL live im Free-TV verfolgen.

NHL, Übertragung in Deutschland: So seht Ihr die Spiele live im TV und Livestream - Pay-TV

Der Pay-TV-Sender Sky besitzt auch in dieser Saison wieder Übertragungsrechte für die NHL. Außerdem haben sie sich für ausgewählte Spiele Exklusivrechte gesichert. Somit könnt Ihr manche Spiele dieser NHL-Saison nur auf Sky kostenpflichtig verfolgen.

NHL, Übertragung in Deutschland: So seht Ihr die Spiele live im Livestream

Einfacher ist die Gemengelage bei den Livestreams. Alle Spiele, die Sky nicht live überträgt, sind in voller Länge über nhl.tv zu empfangen. Außerdem bietet der Pay-TV-Sender die Möglichkeit, mit einem kostenpflichtigen Abo von SkyGo und WOW, die komplette NHL zu verfolgen. Dafür braucht Ihr jedoch Zugang zum Sky-Q-Angebot im Rahmen des Sport Pakets.

© getty Tim Stützle (rechts) und Moritz Seider (nicht im Bild) zählen zu den großen Hoffnungen im deutschen Eishockey nach Leon Draisaitl.

Ran bietet ebenfalls einen Livestream für die NHL an. Die nordamerikanische Hockeyliga wird bei ran von den Kommentatoren Basti Schwele und Franz Büchner begleitet. Zudem liefern die ehemaligen NHL-Cracks und deutschen Nationalspieler Alexander Sulzer, Rick Goldmann, Jochen Hecht und Uwe Krupp ein umfangreiches Expertenwissen.

Sportart: Eishockey

Wettbewerb: NHL

Saison: 2022/23

Free-TV: ProSieben Maxx ab Februar 2023

ab Februar 2023 Pay-TV: Sky

Livestream: nhl.tv, SkyGo, WOW, ran.de

