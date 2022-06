NHL: Seider zum Rookie des Jahres gewählt

Eishockey-Nationalspieler Moritz Seider ist in der NHL zum Rookie des Jahres gewählt worden. Der 21-Jährige von den Detroit Reds Wings erhielt am Dienstag die Calder Trophy für seine starken Leistungen in seiner Debütsaison. Insgesamt kam er auf 50 Punkte und gab dabei 43 Assists. Damit führte er die Ranglisten unter den Rookie-Verteidigern an.

"Es ist verrückt", sagte Seider, der bei den Adlern Mannheim ausgebildet wurde: "Ich werde definitiv etwas Zeit haben, um zu reflektieren, und das werde ich wahrscheinlich tun, wenn ich zu Hause bei meinen Eltern bin. Einfach draußen sitzen und ein paar tolle Gespräche führen. Im Moment geht alles sehr schnell."

Seider (1853 Punkte) entschied die Wahl derweil klar für sich. Zweiter wurde Trevor Zegras (1191) von den Anaheim Ducks vor Michael Bunting (877) von den Toronto Maple Leafs.

Die Auszeichnung als Most Valuable Player (MVP) der Saison sicherte sich indessen Superstar Auston Matthews von den Leafs. Der 24-Jährige führte die Torschützenliste mit 60 Treffern an und setzte sich gegen Connor McDavid (Edmonton Oilers) und Torwart Igor Schestjorkin (New York Rangers) durch.